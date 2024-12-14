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14:05, 14 декабря 2024Россия

Неизвестный поджег здание администрации в российском регионе и попал на видео

Неизвестный поджег здание администрации в Большом Камне в Приморье
Александра Качан (Редактор)

Неизвестный мужчина поджег здание администрации в городе Большой Камень Приморского края. Нарушителя засняли на видео, которое опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина попытался устроить поджог, однако его вовремя заметили и прогнали. На кадрах можно увидеть, что огонь успел распространиться только по небольшой территории перед администрацией, но не охватил само здание.

По данным канала, незадолго до этого неизвестный разбил стекло в офисе банка, который находится в 300 метрах от здания администрации, и также устроил поджог. Огонь удалось быстро потушить. Неизвестно, связаны ли два инцидента между собой.

Ранее в подмосковных Люберцах Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба. Предполагается, что нетрезвый мужчина повздорил с охранником заведения, после чего купил канистру с бензином и облил горючей смесью часть здания, устроив пожар.

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