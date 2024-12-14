Объект инфраструктуры загорелся в российском регионе после атаки дронов ВСУ

Клычков: в Орловской области произошло возгорание топлива при атаке дронов ВСУ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекте инфраструктуры в Орловской области загорелось топливо. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он добавил, что осколками сбитых дронов повреждено остекление нескольких частных домов. В результате атаки никто не пострадал, отметил Клычков. Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий.

В ночь на субботу, 14 декабря, жители Орла сообщили, что в городе раздаются мощные взрывы. Как писал Shot, до этого в одном из районов был слышен характерный звук пролёта беспилотников. По предварительным данным, украинские беспилотники попытались атаковать местную нефтебазу.