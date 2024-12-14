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15:36, 14 декабря 2024Россия

Пенсионерка потеряла десятки миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Санкт-Петербурга потеряла 34,9 млн рублей из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maliutina Anna / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионерка из Санкт-Петербурга потеряла десятки миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Неизвестные позвонили россиянке и представились сотрудниками ФСБ. Они заявили, что могут привлечь ее к уголовной ответственности за то, что она якобы переводила деньги на Украину. Под предлогом освободить женщину от обвинений аферисты вынудили ее перевести им около 34 миллионов рублей. На следующий день пенсионерка перевела на неустановленный счет еще 360 тысяч рублей.

Общий ущерб составил 34,9 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предупредил россиян о новогодних схемах мошенников. По его словам, злоумышленники могут использовать тот факт, что часть граждан получают выплаты в конце года.

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