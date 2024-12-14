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02:47, 14 декабря 2024Мир

Перед зданием МИД Турции прошла акция протеста против визита Блинкена

Акция протеста против визита Блинкена состоялась перед зданием МИД Турции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Акция протеста состоялась против визита госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена перед зданием МИД Турции в Анкаре. Группа молодежи из партии Vatan, выступающая за сотрудничество с Россией и Китаем, скандировала лозунги «Блинкен, убирайся из Турции!», «Вы не можете создать второй Израиль!», информирует корреспондент РИА Новости.

Американский представитель прибыл с визитом в турецкую столицу в четверг вечером, 12 декабря. Блинкен провел переговоры в главой Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и главой МИД страны Хаканом Фиданом. При этом председатель молодежной организации партии Cамет Кунт, выступая на акции протеста, назвал Блинкена — «заклятым врагом Турции».

«Американские базы у берегов Греции — это не макеты, это реальность! Цель этих баз — разделить Турцию. Мы пришли, чтобы изгнать США, убийцу мехметчика (так в Турции называют военнослужащих), убийцу палестинцев с наших земель», — добавил Кунт.

Ранее Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и Анкара достигли «в широком смысле» согласия о видении будущего Сирии. По словам американского представителя, Турция и США сосредоточены «на освобождении сирийского народа от оков [экс-президента Сирии] Башара Асада».

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