Поджигатель здания администрации в российском регионе назвал себя жертвой мошенников

Поджигатель из Большого Камня назвал себя жертвой украинских мошенников

Поджигатель здания администрации в городе Большой Камень Приморского края стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 23-летний житель рассказал правоохранителям, что выполнял задание людей, представившихся специалистами российских спецслужб. Они сначала убедили его взять кредит, а потом заявили, что для избавления от долгов нужно поджечь отделение банка и здание администрации.

Мошенники отправили молодому человеку инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и дали ему последующие указания по телефону. Россиянин отправился сначала к банку, где разбил окна и закинул туда коктейль, а после попытался поджечь администрацию. Также, убегая с места, он бросил бутылку с зажигательной смесью в машину местной пожарной службы. Происходящее он снимал на видео и параллельно говорил с мошенниками по телефону — даже в момент задержания.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина поссорился со своим руководителем и поджег его машину.