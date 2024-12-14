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14:26, 14 декабря 2024Спорт

Появились подробности о дисквалификации литовской спортсменки за антироссийскую футболку

Отец Янчинова лично сообщил об антироссийской футболке Дудайте на ЧМ по фитнесу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Газета.Ru

Самир Янчинов, отец российского спортсмена Карима Янчинова, рассказал подробности о дисквалификации литовки Корнелии Дудайте с чемпионата мира (ЧМ) по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Его слова приводит РИА Новости.

Янчинов-старший заявил, что лично сообщил организаторам турнира об экипировке Дудайте. «Такое чувство, что ее демарша только и ждали, сделали из нее жертву, такую бедненькую девочку, а большие дяди ее обидели», — добавил он.

Ранее стало известно, что Дудайте появилась на ЧМ в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». После этого Янчинов обратился к организаторам турнира с просьбой поменять футболку, однако литовка отказалась. В результате Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.

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