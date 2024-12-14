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00:17, 14 декабря 2024Спорт

Появились подробности об операции Федора Емельяненко

Тренер Мичков: сроки восстановления Федора Емельяненко нельзя спрогнозировать
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тренер бывшего бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко по боксу Александр Мичков рассказал подробности об операции спортсмена. Его слова приводит РИА Новости.

Мичков заявил, что сроки восстановления бойца после операции не сможет спрогнозировать ни один врач. «Восстановление зависит от многих факторов. Что может делать — делает: бегает кроссы, регулярно ходит в спортзал, поддерживает форму», — поделился подробностями он.

Ранее стало известно, что Емельяненко перенес операцию на плече и проходит процесс восстановления. Отмечалось, что спортсмену пока нельзя работать руками.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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