Просивший 10 миллионов рублей за возбуждение дела российский полицейский получил срок

В Москве суд дал 3,5 года колонии полицейскому, просившему 10 млн рублей

В Москве суд дал 3,5 года колонии общего режима полицейскому, просившему за возбуждение уголовного дела о хищении 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейского признали виновным в покушении на мошенничество. Установлено, что он получил заявление от женщины о похищении ювелирных изделий, однако, узнав, что у нее есть состоятельный сожитель, решил этим воспользоваться. Он рассказал паре, то имеет связи и за вознаграждение сможет повлиять на решение о возбуждении дела. На деле же никаких связей у полицейского не было.

Полицейского задержали во время получения денег. Он объяснил свой поступок состоянием здоровья отца, которому требовалась дорогостоящая операция в Израиле. Мужчина неоднократно извинился перед потерпевшим и пытался загладить ущерб, однако тот счел сумму недостаточной и отказался.

Ранее сообщалось, что бывшая владелица БКФ банка Ольга Миримская обжаловала приговор в 19 лет лишения свободы, который она получила по уголовному делу за подкуп следователя.