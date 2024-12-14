Путин призвал расширить проект «Время героев»

Путин: проект «Время героев» необходимо запустить в регионах

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», призвал расширить проект «Время героев». Слова главы государства приводит Telegram-канал Кремля.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе», — указал Путин.

Российский лидер попросил «Единую Россию» активно включиться в эту работу. Также он отметил, что в этой программе хотят принять участие уже десятки тысяч участников специальной военной операции.

Программу «Время героев» инициировал президент России Владимир Путин. Ее реализуют на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Ранее участник «Времени героев» трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчуков был назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам военного, этот опыт оказал на него сильное влияние.