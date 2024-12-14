Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 14 декабря 2024Россия

Путин призвал расширить проект «Время героев»

Путин: проект «Время героев» необходимо запустить в регионах
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», призвал расширить проект «Время героев». Слова главы государства приводит Telegram-канал Кремля.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе», — указал Путин.

Российский лидер попросил «Единую Россию» активно включиться в эту работу. Также он отметил, что в этой программе хотят принять участие уже десятки тысяч участников специальной военной операции.

Программу «Время героев» инициировал президент России Владимир Путин. Ее реализуют на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Ранее участник «Времени героев» трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчуков был назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам военного, этот опыт оказал на него сильное влияние.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии избрали нового президента

      Российские войска подняли флаг над зданием городского совета в Курахове ДНР

      Медведев заявил о желании противников России еще сильнее разжечь украинский конфликт

      Намерение Эрдогана присоединить города Сирии к Турции опровергли

      Агент Овечкина назвал сроки возвращения хоккеиста

      Поджигатель здания администрации в российском регионе назвал себя жертвой мошенников

      Путин высказался о переменах в России за последние годы

      В зоне СВО ликвидирован высокопоставленный командир ВСУ

      Зеленский обсудит с европейскими политиками введение войск ЕС на Украину

      Пенсионерка потеряла десятки миллионов рублей из-за мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше