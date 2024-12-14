Путин провел встречу с Назарбаевым

В Ново-Огареве состоялась встреча Путина с Назарбаевым

Российский президент Владимир Путин провел встречу с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сказано в официальном сообщении.

В конце декабря прошлого года экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приезжал в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого политик заявил, что в настоящий момент мир как никогда близок к ядерной катастрофе. «Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения», — сказал он.

Ранее Нурсултан Назарбаев назвал Владимира Путина человеком слова и дела, который сделал свою страну мировой державой и восстановил порядок. По его словам, новый период в отношениях РФ и Казахстана начался с приходом Путина к руководству страной.