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08:22, 14 декабря 2024Россия

Путин провел встречу с Назарбаевым

В Ново-Огареве состоялась встреча Путина с Назарбаевым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин провел встречу с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сказано в официальном сообщении.

В конце декабря прошлого года экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приезжал в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого политик заявил, что в настоящий момент мир как никогда близок к ядерной катастрофе. «Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения», — сказал он.

Ранее Нурсултан Назарбаев назвал Владимира Путина человеком слова и дела, который сделал свою страну мировой державой и восстановил порядок. По его словам, новый период в отношениях РФ и Казахстана начался с приходом Путина к руководству страной.

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