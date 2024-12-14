Раскрыт секрет формы Джейка Джилленхола

Фитнес-тренер Джейсон Уолш раскрыл секрет физической формы американского актера Джейка Джилленхола. Об этом сообщает Men Today.

Тренер разработал для артиста комплекс с акцентом на упражнениях на подвижность, изометрических упражнениях, работе с тяжелыми салазками, приседаниях с безопасным грифом, упражнениях со штангой на предплечьях, упражнениях с мешком со смещенным грузом, жимах лежа на полу и отжиманиях с цепями.

Уолш подчеркнул, что главной целью являлось наращивание мышечной массы. Он добавил, что интенсивный режим тренировок актера потребовал резкого увеличения потребления белка.

Ранее фитнес-тренер Тим Блэйкли раскрыл секрет тренировок звезды «Гладиатора 2», ирландского актера Пола Мескала. Блэйкли рассказал, что Мескал занимался по системе Push, Pull, Legs (жим, тяга, ноги).