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18:24, 4 декабря 2024Спорт

Раскрыт секрет тренировок звезды «Гладиатора»

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Пол Мескал

Пол Мескал. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Тим Блэйкли раскрыл секрет тренировок звезды «Гладиатора 2», ирландского актера Пола Мескала. Его слова приводит New York Post.

Блэйкли рассказал, что Мескал занимался по системе Push, Pull, Legs (жим, тяга, ноги). Это разновидность тренировок на все тело, где упражнения делятся на три части и выполняются поочередно. Отмечается, что актер тренировался минимум шесть дней в неделю.

Блэйкли также назвал важной частью подготовки восстановление. Он отметил, что Мескал ходил на массаж каждую неделю, а также соблюдал диету. Актер ел много белка и употреблял необходимые жиры.

Ранее стало известно, что Мескал не смог бросить вредные привычки ради съемок в «Гладиаторе 2». Уточнялось, что актер не отказался от алкоголя и сигарет.

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