Раскрыта причина смерти боровшегося с лишним весом кота Крошика

РИА Новости: кот Крошик скончался из-за острого кардиогенного отека легких

Причиной смерти кота Крошика из Перми, который стал интернет-знаменитостью из-за борьбы с лишним весом, стал острый кардиогенный отек легких. Об этом РИА Новости рассказали в приюте «Матроскин».

«Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту», — говорится в сообщении. Представители приюта сообщили, что тело кота было кремировано, а его прах сохранен.

Они также поблагодарили всех неравнодушных людей, которые помогали Крошику во время его лечения.

В конце октября стало известно, что боровшийся с лишним весом кот Крошик скончался.