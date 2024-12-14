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17:37, 14 декабря 2024Из жизни

Раскрыта причина смерти боровшегося с лишним весом кота Крошика

РИА Новости: кот Крошик скончался из-за острого кардиогенного отека легких
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @sobaka.ru.perm

Причиной смерти кота Крошика из Перми, который стал интернет-знаменитостью из-за борьбы с лишним весом, стал острый кардиогенный отек легких. Об этом РИА Новости рассказали в приюте «Матроскин».

«Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту», — говорится в сообщении. Представители приюта сообщили, что тело кота было кремировано, а его прах сохранен.

Они также поблагодарили всех неравнодушных людей, которые помогали Крошику во время его лечения.

В конце октября стало известно, что боровшийся с лишним весом кот Крошик скончался.

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