Ребенка придавило ледяной плитой в российском городе

В Омске ребенка придавило ледяной плитой

В Омске мальчика придавило ледяной плитой на склоне реки Иртыш. О происшествии в российском городе сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

На крутом берегу реки образовались пещеры из льдин, где играли местные дети. Одна из них обвалилась, зажав 13-летнего ребенка. Очевидцы попытались помочь мальчику, однако глыбы льда оказались слишком тяжелыми.

Спасти пострадавшего смогли сотрудники МЧС. Его извлекли и уложили на носилки. Врачи оказали мальчику необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Благовещенске мальчик провалился в яму с ледяной водой по пути в школу. Его обнаружили родители спустя 45 минут. Мальчик сильно замерз, но серьезно не пострадал.