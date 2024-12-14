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17:18, 14 декабря 2024Россия

Ребенка придавило ледяной плитой в российском городе

В Омске ребенка придавило ледяной плитой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Омске мальчика придавило ледяной плитой на склоне реки Иртыш. О происшествии в российском городе сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

На крутом берегу реки образовались пещеры из льдин, где играли местные дети. Одна из них обвалилась, зажав 13-летнего ребенка. Очевидцы попытались помочь мальчику, однако глыбы льда оказались слишком тяжелыми.

Спасти пострадавшего смогли сотрудники МЧС. Его извлекли и уложили на носилки. Врачи оказали мальчику необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Благовещенске мальчик провалился в яму с ледяной водой по пути в школу. Его обнаружили родители спустя 45 минут. Мальчик сильно замерз, но серьезно не пострадал.

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