Руководивший обстрелом Лисичанска полковник ВСУ объявлен в розыск

РИА Новости: руководившего обстрелом Лисичанска полковника ВСУ объявили в розыск

В России объявили в розыск полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Савченко, руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

3 февраля 2024 года украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В марте Министерство внутренних дел России объявило в розыск подполковника ВСУ Евгения Родина. В ведомстве полагают, что именно он виновен в обстреле пекарни в Лисичанске 3 февраля, в результате которого жизни лишились 28 человек.