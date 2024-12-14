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17:49, 14 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала слова Трампа о мире на Украине

Симоньян призвала не испытывать надежд на мир на Украине с приходом Трампа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Медведь 1 / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова избранного президента США Дональда Трампа о мире на Украине и призвала не испытывать особых надежд на результат с его приходом к власти, передает РИА Новости.

«Я призываю нас всех больших надежд не испытывать. Здорово, если он выполнит то, что он говорил. Я специально посмотрела список того, что он обещал перед прошлым своим президентством и список того, что сделал. Ну примерно из громких обещаний, несдержанных и громких обещаний сдержанных — соотношение примерно 70 на 30», — заявила Симоньян.

В частности, она припомнила такие невыполненные обещания Трампа, как объявить Иерусалим столицей Израиля, назвав их «экстравагантными». Журналистка подчеркнула, что его идея о прекращении помощи Украине вряд ли будет реализована.

Она также назвала «внутриполитической культурой современных Соединенных Штатов» говорить прямо противоположное тому, что говорит политический оппонент. В качестве примера она привела книгу бывшего президента Барака Обамы, который «осуждал американский империализм и негодовал по поводу вмешательства США в другие страны, а затем, став президентом, делал то же самое».

Ранее Трамп заявлял о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Он также раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины бить американскими дальнобойными ракетами по территории России.

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