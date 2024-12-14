Следствие раскрыло подробности по делу о хищениях на объектах Минобороны

Следствие ищет фигурантов в деле о хищениях на объектах МО в Москве и Балашихе

Следствие ищет других фигурантов в деле о хищениях на объектах Московской области в Балашихе и Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что основными фигурантами дела являются начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, предприниматели Евгений Потапов и Сергей Овчинников.

5 ноября сообщалось, что военные следователи установили причастность фигурантов дела к хищению еще 24 объектов недвижимости Минобороны. Прежде им инкриминировали незаконное завладение 15 зданиями в подмосковной Балашихе.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Грачев, Асташкин, Овчинников и Потапов в ходе банкротства «Строительного управления Московского региона» с помощью подложных торгов похитили имущественные комплексы в Москве и Балашихе общей стоимостью свыше 940 миллионов рублей.