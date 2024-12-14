Трамп призвал сбивать замеченные над США загадочные беспилотники

Трамп призвал сбивать «загадочные беспилотники», замеченные над США

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать «загадочные беспилотники», замеченные над территорией страны. Об этом он написал в в своей социальной сети Truth Social.

«Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал новый американский лидер.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ФБР не может установить происхождение беспилотников в небе над штатом Нью-Джерси. Чиновник подчеркнул, что власти США относятся к данному вопросу крайне серьезно.

По словам американского ученого Майка Адамса, сведения о необычных беспилотниках в небе над штатом Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил США.