WP: Трамп захотел провести приватизацию Почтовой службы США из-за убытков

Избранный президент Дональд Трамп хочет провести приватизацию Почтовой службы США, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, эта структура несет серьезные финансовые убытки. В 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, они достигли 9,5 миллиарда долларов. Журналисты добавили, что это происходит из-за продолжающегося снижения объемов почтовых отправлений и медленного развития бизнеса по доставке посылок.

Ранее команда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева о путях завершения конфликта на Украине. По данным телеканал NBC, новый американский лидер всерьез хочет добиться прекращения огня на Украине.