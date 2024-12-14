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21:39, 14 декабря 2024Мир

Трамп захотел провести приватизацию Почтовой службы США из-за убытков

WP: Трамп захотел провести приватизацию Почтовой службы США из-за убытков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент Дональд Трамп хочет провести приватизацию Почтовой службы США, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, эта структура несет серьезные финансовые убытки. В 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, они достигли 9,5 миллиарда долларов. Журналисты добавили, что это происходит из-за продолжающегося снижения объемов почтовых отправлений и медленного развития бизнеса по доставке посылок.

Ранее команда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева о путях завершения конфликта на Украине. По данным телеканал NBC, новый американский лидер всерьез хочет добиться прекращения огня на Украине.

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