Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Hürriyet: Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Анкара решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку. По данным источников проправительственной газеты Hürriyet, Турция обратилась к США, чтобы получить разрешение на проведение сделок с российской кредитно-финансовой организацией.

Собеседники издания уточнили, что данный вопрос поднимался в ходе контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Анкару. При этом американская сторона сообщила, что она осведомлена о запросе и «проводит оценку».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт и София нашли решение проблемы санкций США против Газпромбанка, которое позволит продолжить импорт российского газа. Он также заверил, что новые ограничения со стороны Вашингтона не приведут к остановке транзита российского газа через территорию Болгарии в Венгрию.