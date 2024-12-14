Украинские активистки повредили монумент у здания ООН

Полуголые активистки Femen повредили бензопилами монумент у здания ООН

Полуголые активистки украинского движения Femen повредили монумент «Сломанный стул», расположенный напротив здания Организации Объединенных Наций (ООН) в швейцарской Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что активистки нанесли монументу около 12 серьезных порезов. Таким образом они протестовали против членства России в ООН. Четверых участниц акции задержали и доставили в отделение полиции.

Генеральный секретарь молодежного крыла швейцарского «Демократического союза центра» Энзо Малоджо на своей странице в социальной сети X осудил инцидент и жестко раскритиковал его участников.

«Ваш поступок — абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Искалечив "Сломанный стул" — символ борьбы с противопехотными минами – вы перешли границы подлости. Ваши бензопилы не только надрезали древесину – они выдали вашу собственную низость», — написал Малоджо.

Ранее на Украине демонтировали памятник-танк, который стоял при въезде в город Павлодар.