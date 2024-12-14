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02:46, 14 декабря 2024Интернет и СМИ

В Британии связали смену командующего ВСУ в Донбассе с продвижением России

FT: смену командующего ВСУ в Донбассе связана с продвижением в зоне войск РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Луценко и Владимир Зеленский

Александр Луценко и Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Global Look Press

Смена командующего группировкой войск «Донецк» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Луценко на Александра Тарнавского связана с продвижением в этой зоне российских войск. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

В оперативном подчинении Луценко находились покровское и кураховское направления.

Генерала Александра Луценко уволили с должности командующего оперативно-тактической группировки «Донецк» 13 декабря.

Ранее сообщалось об успехе подразделений Вооруженных сил России в ликвидации ВСУ из южной части города Курахово Донецкой народной республики. «Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка», — написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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