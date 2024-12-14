В Германии заявили об отставании от России на шесть лет

В Германии заявили, что немецкая армия отстает от российской на несколько лет

Главный инспектор бундесвера Кристен Брайер заявил, что немецкой армии необходимо около пяти-шести лет, чтобы достичь уровня военного потенциала России. Его слова прозвучали в ходе беседы с Focus, пишет Ura.ru.

«Если верить генеральному инспектору, у нас еще есть пять-шесть лет, чтобы довести наше вооружение до уровня, позволяющего эффективно защищаться», — рассказал он, подчеркнув, что в Германии видят Россию как сильного противника именно из-за собственной военной уязвимости.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса.