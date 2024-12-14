В Грузии протестующие потребовали показать диплом у кандидата в президенты

Протестующие в Тбилиси потребовали диплом у кандидата в президенты Кавелашвили

Протестующие в грузинской столице Тбилиси потребовали показать диплом у единственного кандидата в президенты Михаила Кавелашвили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале активист Николай Левшиц.

«Перед зданием Парламента проходит акция "Покажи диплом!"», — говорится в сообщении. Блогер пояснил. что это связано с тем, что впервые у кандидата на пост главы государства нет высшего образования. Данный факт вызвал волну критики в обществе, несмотря на то, что наличие диплома не является обязательным.

Кавелашвили — экс-депутат и бывший футболист, игравший в разных советских командах, а также в национальной сборной Грузии. Он был стал одним из главных инициаторов закона об иноагентах, который стал причиной массовых протестов по всей Грузии весной 2024 года.

Утром 14 декабря протестующие начали собираться у здания парламента Грузии, где проходят выборы главы государства.