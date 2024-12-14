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05:56, 14 декабря 2024Экономика

В Минфине США допустили санкции против китайских банков

Глава Минфина США Йеллен допустила введение санкций против китайских банков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos

Глава Минфина США Джанет Йеллен не исключила, что Штаты в случае «доказательств» могут наложить санкции на те китайские банки, которые якобы помогают оборонному комплексу России в конфликте с Украиной. Об этом министр рассказала в интервью Reuters.

«Я бы абсолютно не исключала возможности того, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень ... доказательств для введения санкций», — отметила она. По ее словам, У Вашингтона есть канал, по которому «мы обсуждаем конкретные проблемы, и иногда этого достаточно».

При этом Йеллен подтвердила, что Штаты собираются продолжить попытки ужесточить санкции против российского экспорта нефти. Могут быть наложены санкции на судна, которые якобы занимаются перевозкой топлива. Если США смогут найти способы еще больше подорвать доходы от нефти в РФ, то это укрепит позиции Украины, выразила уверенность Джанет Йеллен.

Ранее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) республики Петер Сийярто заявил, что новые санкции властей США против Газпромбанка не приведут к остановке транзита российского газа в Венгрию через территорию Болгарии. Рестрикции осложнили ситуацию с поставками топлива, однако эти ограничения не стали критическими, уточнил он.

В свою очередь, экономист Алексей Белогорьев заявил, что если США применят против России те санкции, которые они ввели против Ирана, то это может обернуться международным кризисом.

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