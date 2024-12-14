В России высказались об идее выплаты 13-й пенсии на день рождения

Депутат Бессараб усомнилась в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения

Идея выплачивать 13-ю пенсию на день рождения нежизнеспособна, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Для того чтобы получать страховые пенсии, нужно иметь соответствующий стаж, соответствующие индивидуальные пенсионные коэффициенты. Формируется пенсия из тех взносов, которые мы, работающие, вносим через Социальный фонд России через работодателя. Из наших взносов формируется пенсионный кошелек. Он рассчитан строго с учетом всех параметров, которые предлагает пенсионный бюджет, то есть рассчитан на страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальную пенсию по тем же параметрам», — сказала депутат.

Парламентарий отметила, что, помимо пенсий, есть и другие обязательства, с помощью которых государство должно поддерживать граждан. Выделение средств для 13-й пенсии может создать дисбаланс, считает Бессараб.

Представить себе, что из этого фонда дополнительно будет выплачена некая 13-я или 14-я пенсия, очень сложно Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Социальный фонд кроме объема пенсионного обеспечения включает в себя ряд социальных мер поддержки населения, например единое пособие на ребенка, если семья нуждается, материнский семейный капитал, единовременные денежные выплаты и ряд других категорий социальной поддержки, которые формируют социальную защищенность в стране», — заключила она.

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов говорил, что в 2025 году вновь внесет в нижнюю палату парламента законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. «Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — сказал он.

