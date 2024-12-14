В России запланировали скорректировать прогноз инфляции

Минэкономразвития запланировало скорректировать прогноз инфляции на 2025 год

Минэкономразвития запланировало скорректировать прогноз инфляции на 2025 год в связи с его превышением намеченных 4,5 процента. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

По словам чиновника, ситуация в стране уже показывает превышение расчетов ведомства, и уточнение произойдет в конце первого или начале второго квартала года.

«Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза. В январе получим статистику, будем смотреть и уточнять», — заявил Решетников.

Ранее сообщалось, что руководство Центробанка с большой долей вероятности пойдет на очередное ужесточение денежно-кредитной политики в декабре и поднимет ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 23 процентов годовых.