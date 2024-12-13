В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

«Известия»: Центробанк поднимет ключевую ставку до 23 процентов в декабре

Руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности пойдет на очередное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в декабре и поднимет ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), до 23 процентов годовых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

В опросе приняли участие в общей сложности 28 экспертов. Половина из них уверены, что ЦБ резко повысит ключевую ставку по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое состоится 20 декабря. Еще семь аналитиков ожидают роста ставки как на 200, так и на 100 б.п., а пять экономистов допускают ее увеличение до 22 процентов годовых.

В то же время большинство респондентов придерживаются более жесткого сценария на фоне усиления инфляционного давления. Аналитик Газпромбанка Павел Бирюков основным фактором разгона потребительских цен назвал перегрев российской экономики. На этом фоне, отметил он, в настоящее время потребление на 20 процентов обгоняет выпуск товаров и услуг.

В свою очередь, эксперт Совкомбанка Михаил Васильев напоминает об острой проблеме нехватки рабочих рук в стране на фоне рекордно низкой безработицы, которая в конце ноября достигла минимальных 2,3 процента. При таком раскладе рассчитывать на сокращение дисбаланса спроса и предложения на внутреннем рынке не приходится, резюмировал аналитик.

В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку на 200 б.п. в конце октября, тогда показатель достиг рекордного уровня в 21 процент годовых. При этом руководство регулятора ранее допускало очередное повышение ставки во второй половине декабря.

По мнению советника главы ЦБ Кирилла Тремасова, повышению ставки будет способствовать в том числе стремительный рост инфляции, которая по итогам 2024 года, скорее всего, превысит обновленный прогноз регулятора в 8-8,5 процента и превысит отметку в девять процентов. На этом фоне переходить к постепенному ослаблению ДКП пока преждевременно, считают в Банке России.