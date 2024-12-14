В российском регионе уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Губернатор Кондратьев: в нескольких муниципалитетах Кубани уничтожены дроны ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в ночь на 14 декабря в нескольких муниципалитетах Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, в станице Марьянской обломки одного дрона упали на частный дом. В результате частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

В ночь на субботу, 14 декабря, сообщалось о мощных взрывах в Орле. Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. Являются ли взрывы последствиями работы противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы, не уточнялось. Официальных комментариев о произошедшем не поступало.