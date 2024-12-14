Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:51, 14 декабря 2024Россия

В российском регионе уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Губернатор Кондратьев: в нескольких муниципалитетах Кубани уничтожены дроны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в ночь на 14 декабря в нескольких муниципалитетах Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, в станице Марьянской обломки одного дрона упали на частный дом. В результате частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

В ночь на субботу, 14 декабря, сообщалось о мощных взрывах в Орле. Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. Являются ли взрывы последствиями работы противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы, не уточнялось. Официальных комментариев о произошедшем не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Роскомнадзор ограничил доступ к Viber. Какие законы нарушил мессенджер?

      Россиян предупредили о возможном падении курса рубля в 2025 году

      Аналитик допустил передачу «уничтоженного» в Сирии оружия Украине

      В российском регионе пресекли атаку БПЛА

      Губернатор Орловской области прокомментировал атаку БПЛА на регион

      Трамп призвал сбивать замеченные над США загадочные беспилотники

      Специалист оценил блокировку Viber в России

      Стало известно о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках

      В США заявили о намерении продолжить попытки ограничить доходы РФ от продажи нефти

      Мирную Европу назвали целью номер один для Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше