В Швейцарии вновь захотели запретить нацистскую символику

Правительство Швейцарии вновь захотело запретить нацистскую символику в общественных местах. Об этом говорится в опубликованном решении на сайте Федерального совета страны.
Заявление прозвучало «на фоне роста антисемитских инцидентов». Правительство и парламент предлагают эту инициативу ежегодно в 2005 года. На сегодняшний день законодательство страны не запрещает продажу и ношение нацистской символики в общественных местах.
Отмечается, что кабмин хочет среди прочего запретить свастику, гитлеровское приветствие и прочие отсылки к нацизму.
11 декабря парламент Швейцарии избрал главу Минфина Карин Келлер-Саттер президентом конфедерации на 2025 год.