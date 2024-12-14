В Швейцарии вновь захотели запретить нацистскую символику

Правительство Швейцарии вновь захотело запретить нацистскую символику

Правительство Швейцарии вновь захотело запретить нацистскую символику в общественных местах. Об этом говорится в опубликованном решении на сайте Федерального совета страны.

Заявление прозвучало «на фоне роста антисемитских инцидентов». Правительство и парламент предлагают эту инициативу ежегодно в 2005 года. На сегодняшний день законодательство страны не запрещает продажу и ношение нацистской символики в общественных местах.

Отмечается, что кабмин хочет среди прочего запретить свастику, гитлеровское приветствие и прочие отсылки к нацизму.

11 декабря парламент Швейцарии избрал главу Минфина Карин Келлер-Саттер президентом конфедерации на 2025 год.