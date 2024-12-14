В США рассказали о «тихой роскоши» семьи Асада

WP: Башар Асад скрывал свой «роскошный» образ жизни от общественности

Башар Асад, будучи президентом Сирии, скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика.

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — заявил многолетний сосед политика Аммар Махайни. Он подчеркнул, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей. По его словам, они скромно одевались и ездили на обычных автомобилях.

Однако в статье издания, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», говорится о том, что на записях видно, как люди выносят из дома политика дорогие вещи, в частности, сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера.

Также, по данным издания, в гаражах резиденции Асада было найдено множество дорогих автомобилей.

Ранее сирийские военные рассказали агентству Reuters, что армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли трое человек вместо девяти.