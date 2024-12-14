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19:30, 14 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси отменили включение иллюминации на главной новогодней елке Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе отменил включение огней на новогодней елке из-за митинга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Каха Каладзе

Каха Каладзе. Фото: РИА Новости

Мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о решении отменить включение иллюминации на главной новогодней елке Грузии у здания парламента из-за митинга оппозиции. Его слова приводит РИА Новости.

«Радикальная оппозиция заняла место, предназначенное для детей, они так же бросили стеклянные бутыли в адрес сцены… На фоне этого мы призываем наших граждан, которые хотели прийти на данное мероприятие, разойтись», — сказал Каладзе.

Он отметил, что было принято решение перенести праздничное мероприятие. Мэр города уточнил, что оно состоится, когда «радикальная оппозиция предоставит место детям».

Ранее действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили впервые высказалась о прошедших в стране президентских выборах.

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