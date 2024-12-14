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05:32, 14 декабря 2024Мир

В Германии подняли вопрос о подозреваемом в подрыве «Северный потоков»

Евродепутат де Маси поднял вопрос о подозреваемом в подрыве «Северный потоков»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Член Европейского парламента (ЕП) от Германии Фабио де Маси поднял вопрос о подозреваемом в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Владимире Ц. и причинах его отсутствия в Шенгенской информационной системе. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

В своем обращении, озаглавленном «Взрыв на газопроводе "Северный поток": подозреваемого не зарегистрировали в Шенгенском реестре», депутат спрашивает, почему данных Владимира Ц., которого, как ранее сообщали СМИ, подозревает в подрыве газопроводов, нет в базе граждан, представляющих угрозу для безопасности стран Шенгенского соглашения.

«Насколько известно Комиссии, действительно ли правоохранительные органы Германии не внесли гражданина Украины Владимира Ц., на арест которого выдан ордер в связи со взрывами на газопроводе "Северный поток", в Шенгенский реестр, несмотря на то, что такая запись была необходима для предотвращения пересечения им границ?» — спросил де Маси.

В конце сентября сообщалось, что Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также напомнил о позиции канцлера Олафа Шольца.

По словам представителя кабмина, это обычное дело в правовом государстве. Должна быть проведена процедура, в конце выносится приговор, и тогда уже можно делать какие-либо высказывания на этот счет. Уточняется, что расследование ведет Генпрокуратура Германии.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

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