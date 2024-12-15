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00:54, 15 декабря 2024Мир

Американский телеканал выплатит Трампу 15 миллионов долларов

Телеканал ABC News выплатит Трампу 15 миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу 15 миллионов долларов для того, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные документы суда Южного округа штата Флорида.

Согласно последним договоренностям, американский канал выплатит 15 миллионов долларов в качестве благотворительного взноса в так называемый президентский фонд и музей, а также покроет юридические издержки Трампа на миллион долларов.

В сентябре Трамп призвал уволить всех сотрудников телеканала ABC после дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис. Политик опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение, в котором выразил недовольство работой сети.

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