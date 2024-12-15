Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:11, 15 декабря 2024Бывший СССР

Житель ДНР рассказал о бросавших гранаты в подвалы жилых домов бойцах ВСУ

Житель ДНР Мирошник рассказал, как ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andriy Andriyenko / Global Look Press

Украинские военные бросали гранаты в подвалы жилых домов, рассказал житель освобожденного поселка Желанное в Донецкой народной республике (ДНР) Александр Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили со стороны Новоселовки. «Там и кидали гранаты по подвалам», — добавил он.

Мирошник отметил, что одному из его соседей повезло остаться в живых после очередного подобного случая.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахово. Источник в силовых структурах уточнил, что украинские военнослужащие уже пытались бежать из города, но делали это малыми группами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      Бывший генсек ОДКБ рассказал о возможности прекращения украинского конфликта в 2013 году

      В Минобороны отчитались об уничтожении 15 беспилотников за ночь над российскими регионами

      Российский регион за день атаковали 37 украинских дронов

      На Западе сыронизировали над Зеленским после его слов о Сирии

      Рогов заявил о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова

      Юрист объяснил просьбу мошенников предоставить номер СНИЛС

      Житель ДНР рассказал о бросавших гранаты в подвалы жилых домов бойцах ВСУ

      Трамп пообещал добиться отмены перехода на летнее время

      Курды заявили об активизации «Исламского государства» на северо-востоке Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше