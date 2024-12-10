Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил источник в силовых структурах, украинские военнослужащие уже пытались бежать из города, но делали это малыми группами.
«Сейчас попытки противника выйти из Курахово приобретают массовый характер. Сейчас масштаб и частота другие», — рассказали в силовых структурах.
Однако очаги сопротивления со стороны ВСУ по-прежнему остаются, в частности на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.
Ранее российские военные закрепились в центре Курахово
По словам одного из военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, им удалось закрепиться в центре города. Штурмовые группы выбили украинских бойцов из здания одной из школ, а также взяли ряд опорных пунктов на территории города.
Кроме того, ВС РФ продолжают наступление на данном участке фронта. По словам военного, они наступают на флангах украинской группировки войск, продвигаясь как с юга, так и с севера. При этом для ВСУ ситуация в Курахово стремительно усугубляется, подчеркнул собеседник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил ежедневно ухудшающееся положение ВСУ в городе. По его словам, это уменьшает количество обстрелов Донецка.
Сейчас мы, конечно, говорим пока аккуратно, но все же снижаются обстрелы Петровского района Донецка, и это как раз связываем напрямую с освобождением Курахово и продвижением в этом направлении наших подразделений
Военный эксперт объяснил значимость боев за Курахово
Бои на северо-западе от Курахово во многом являются решающими, потому что другие направления для украинских бойцов уже перекрыты. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Курахово — один из основных укрепрайонов, после него все может посыпаться по цепочке. А дальше — уже донецкие степи. Сейчас идут очень жесткие бои, но, думаю, они завершатся успехом наших военных уже в ближайшее время. Осталась одна дорога — на северо-западе. Идет окружение: с юга, с востока все уже перекрыто. И оставшееся направление для выхода ВСУ вот-вот может закрыться. Но им приказано держаться до последнего
Он также уточнил, что российским военным предстоит взять еще ряд населенных пунктов, что даст возможность захода в тыл противника. В частности, он упомянул Часов Яр, Торецк. Но после, по его словам, начинаются степи.
«И остаются еще два города. Это Славянск и Краматорск. Все это — основная линия обороны противника, потому так важно для наших военных взятие Курахово», — заключил Дандыкин.