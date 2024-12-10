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10:17, 10 декабря 2024Силовые структуры

Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

ТАСС: бойцы ВСУ массово пытаются выйти из Курахова, оборона есть только у ТЭС
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил источник в силовых структурах, украинские военнослужащие уже пытались бежать из города, но делали это малыми группами.

«Сейчас попытки противника выйти из Курахово приобретают массовый характер. Сейчас масштаб и частота другие», — рассказали в силовых структурах.

Однако очаги сопротивления со стороны ВСУ по-прежнему остаются, в частности на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

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9 декабря 2024

Ранее российские военные закрепились в центре Курахово

По словам одного из военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, им удалось закрепиться в центре города. Штурмовые группы выбили украинских бойцов из здания одной из школ, а также взяли ряд опорных пунктов на территории города.

Фото: Reuters

Кроме того, ВС РФ продолжают наступление на данном участке фронта. По словам военного, они наступают на флангах украинской группировки войск, продвигаясь как с юга, так и с севера. При этом для ВСУ ситуация в Курахово стремительно усугубляется, подчеркнул собеседник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил ежедневно ухудшающееся положение ВСУ в городе. По его словам, это уменьшает количество обстрелов Донецка.

Сейчас мы, конечно, говорим пока аккуратно, но все же снижаются обстрелы Петровского района Донецка, и это как раз связываем напрямую с освобождением Курахово и продвижением в этом направлении наших подразделений

Денис Пушилинглава Донецкой народной республики

Военный эксперт объяснил значимость боев за Курахово

Бои на северо-западе от Курахово во многом являются решающими, потому что другие направления для украинских бойцов уже перекрыты. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Курахово — один из основных укрепрайонов, после него все может посыпаться по цепочке. А дальше — уже донецкие степи. Сейчас идут очень жесткие бои, но, думаю, они завершатся успехом наших военных уже в ближайшее время. Осталась одна дорога — на северо-западе. Идет окружение: с юга, с востока все уже перекрыто. И оставшееся направление для выхода ВСУ вот-вот может закрыться. Но им приказано держаться до последнего

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Он также уточнил, что российским военным предстоит взять еще ряд населенных пунктов, что даст возможность захода в тыл противника. В частности, он упомянул Часов Яр, Торецк. Но после, по его словам, начинаются степи.

«И остаются еще два города. Это Славянск и Краматорск. Все это — основная линия обороны противника, потому так важно для наших военных взятие Курахово», — заключил Дандыкин.

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