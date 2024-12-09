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16:10, 9 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими катерами. Су-30 и Ми-8 вступили в бой и попали на видео

Бой Су-30СМ и Ми-8 с украинскими катерами за Крымский мост сняли на видео
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель Су-30 и вертолет Ми-8 вступили в бой с новейшими безэкипажными катерами (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Крымский мост. Кадры сражения опубликовал «Военный обозреватель».

Видео было снято с украинских безэкипажных катеров. Сначала в тепловизионный прицел попадает Ми-8. Он отстреливает тепловые ловушки. Катера безуспешно пытаются поразить его пулеметным и ракетным огнем. Потом в кадре возникает Су-30СМ. Судя по тому, как под носом у суда вздымается вода, самолет выдает очередь из авиационной пушки.

Уточняется, что для отвлечения российских военных были задействованы БЭК с пулеметными турелями и блоками авиационных ракет. Атака ВСУ была отражена.

ВСУ впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими БЭКами «Гавия»

6 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили по России шесть безэкипажных катеров, все они были уничтожены. Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаку. Там указали, что в ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами «Раптор».

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

ВСУ при этом впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия» — их активно испытывали в середине ноября. ВС РФ уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров «Раптор». Украина использовала сразу несколько типов БЭК: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулеметами и тепловизорами и ударные. В их числе безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. До Крымского моста должно было дойти не менее 10 единиц.

С помощью обломков дронов определили их принадлежность к новейшей польской погружной автономной системе «Гавия», разработанной компанией Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies. Аппараты почти сразу поставили Украине после испытания в Гдыне 18 ноября.

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21 марта 2023

Эксперт раскрыл подробности об атаковавших Крымский мост катерах

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев поделился в беседе с aif.ru, что катер «Гавия» разрабатывался изначально для подводных исследований компанией из Исландии. Внешне он похож на торпеду, которая может погружаться на глубину до тысячи метров.

Кондратьев отметил, что модернизированный под военные цели дрон «Гавия» может нести около 30 килограммов взрывчатых веществ. По его словам, некоторое время назад специалисты модифицировали военный дрон и дрон-камикадзе. Эксперт отметил, что он может двигаться со скоростью порядка 5-6 километров в час.

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