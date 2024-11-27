На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

CNN: солдаты ВСУ получили приказ стрелять по неустановленным лицам

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) на условиях анонимности раскрыл детали приказа, который отдали украинским военным, дислоцированным под Красноармейском (украинское название — Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). О нем он рассказал в беседе с американским телеканалом CNN.

По словам неназванного офицера, военнослужащим ВСУ приказали открывать огонь по неустановленным лицам на месте. Как объяснил собеседник телеканала, это обусловлено страхом перед наступлением российских разведывательных групп.

Наступление ВС России под Красноармейском назвали неумолимым

В материале также отмечается, что наступление, которое ведет в регионе армия России, является «неумолимым и ежедневным». Тем временем ВСУ под Красноармейском уже несколько недель ощущает кризис личного состава, что приводит к тому, что ежедневно на линии боевого соприкосновения получают ранения или не выживают до 1200 украинских военных. Тогда как тактика российской стороны «неизменно приносит успехи».

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командир подразделения беспилотников 15-й Национальной гвардии Украины с позывным Восток, работающий в районе Красноармейска, назвал ситуацию критической. По его словам, ВСУ не хватает пехоты, поэтому российским военным удается проникнуть в уязвимые зоны.

При этом, уточняет CNN, интенсивность наступления Российской армии под Красноармейском ощущается в нескольких направлениях. Так, одни боевые действия ведутся на юге, вокруг небольшого города Курахово, где оставшиеся украинские войска рискуют оказаться в «клещах» и быть отрезанными. Другие российские штурмовые отряды продвигаются к Красноармейску, а пехотные подразделения, иногда состоящие всего из нескольких военных, «ищут бреши во все более рыхлой обороне ВСУ».

Продвижение ВС России на Украине назвали рекордными

За последние недели линия обороны ВСУ дала трещину сразу на нескольких ключевых направлениях, включая Курахово в ДНР, который служил украинской стороне мощным укрепрайоном и логистическим хабом. В середине ноября российским военным удалось взять в котел группировку ВСУ в Курахово. Позднее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал, что подразделения ВС России сжимают клещи на северном и южном флангах близ города и зачищают «огневой мешок», в который попали ВСУ.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук резюмировал, что вытеснить украинских солдат из Курахово удалость благодаря тактике глубоких фланговых охватов.

Это полнейший разгром для ВСУ под Курахово. Я думаю, что будут огромные толпы пленных. Этот наш успех предваряет последующее движение на покровское направление Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Продвижение подразделений ВС России за последние недели назвали рекордным для 2024 года. Так, по подсчетам западных экспертов, за весь ноябрь России удалось взять под контроль 600 квадратных километров территорий. В то время, как территория, занимаемая ВСУ в Курской области, сократилась до 550 квадратных километров. На фоне этого 26 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Он считает, что армия Украины должна перехватывать инициативу и контратаковать. Генштаб ВСУ тем временем называет обстановку на фронте сложной и напряженной.