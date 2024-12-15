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02:22, 15 декабря 2024Мир

Доклад Минобороны Франции о производстве беспилотников в Турции вызвал напряженность

Defence Türk: доклад Франции о производстве БПЛА в Турции вызвал напряженность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Доклад Минобороны Франции о производстве беспилотников в Турции вызвал дипломатическую напряженность между государствами, об этом сообщил военный портал Defence Türk.

Отмечается, что в июле генеральное управление международных отношений и стратегии (DGRIS) министерства обороны республики подготовило доклад на 65 страниц о турецкой беспилотной промышленности, документ был обнародован в октябре.

«Министерство национальной обороны, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования», — уточняется в материале.

Минобороны Франции в свою очередь попросило субподрядчиков, написавших доклад, филиал корпоративной разведывательной фирмы Affinis Défense и компанию Eurocrise, убрать публикацию со своих сайтов. При этом французские источники заявили, что документ был составлен на основе открытых данных и не содержит конфиденциальной информации, говорится в статье.

В июле стало известно, что несколько стран Европейского союза (ЕС) заказали у Турции поставки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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