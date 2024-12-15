В Венгрии заявили о желании нового миропорядка без доминирования США

В Венгрии заявили, что часть мира хочет нового порядка без доминирования США

Значительная часть мира хочет нового порядка без доминирования США. Об этом заявил председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, пишет РИА Новости.

По его словам, государства БРИКС добились успеха в построении нового мироустройства, но оно невозможно без России, которую западные страны стремятся уничтожить.

«Значительная часть мира хочет нового мирового порядка. Мира, в котором правит не одна Америка, а который строится на равноправном и взаимном сотрудничестве стран», — подчеркнул он. По его словам, такой новый мировой порядок не может быть создан без России. Он добавил, что конфликт на Украине является «полноценной войной западного мира против России».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о борьбе России с Западом за новый мировой порядок.