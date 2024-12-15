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12:56, 15 декабря 2024Мир

Экс-депутат Европарламента назвал истинную цель существования НАТО

Ирландский политик обвинил НАТО в продвижении войны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fredrik Sandberg / TT / Reuters

Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что альянс НАТО продвигает не мир, а войну. Об этом он написал у себя в соцсети Х.

По словам политика, истинной целью существования альянса является насыщение военно-промышленного комплекса.

14 декабря НАТО Марк Рютте на выступлении перед экспертами по безопасности в Брюсселе говорил, что Россия ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. Он обвинил страну в причастности к кибератакам, взломам и саботажу на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательстве в выборы.

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