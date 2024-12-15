Ирландский политик обвинил НАТО в продвижении войны

Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что альянс НАТО продвигает не мир, а войну. Об этом он написал у себя в соцсети Х.

По словам политика, истинной целью существования альянса является насыщение военно-промышленного комплекса.

14 декабря НАТО Марк Рютте на выступлении перед экспертами по безопасности в Брюсселе говорил, что Россия ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. Он обвинил страну в причастности к кибератакам, взломам и саботажу на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательстве в выборы.