Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:55, 15 декабря 2024Россия

Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных от ВСУ курских сел

Хинштейн: жителей освобожденных от ВСУ курских сел нужно эвакуировать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, произвести организованный вывоз людей необходимо из населенных пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка. К операции, добавил он, необходимо подключить военнослужащих, спасателей, медиков и волонтеров.

Ранее Хинштейн рассказал о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Матрос с танкера рассказал о моменте крушения судна в Керченском проливе

      В ВСУ заявили о полной потере контроля над районом высоток в Курахово

      Франция впервые за 12 лет направит в Сирию дипломатов

      Стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего при крушении танкера в Керчи моряка

      Российские морпехи уничтожили «облепленный толпой пехоты» украинский танк под Курском

      NYT назвала ставший источником вдохновения для Си Цзиньпина русский роман

      В МИД России объяснили критику Захаровой слов немецкого посла

      Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных от ВСУ курских сел

      Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили

      Протестующие в Грузии вновь перекрыли проспект Руставели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше