Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных от ВСУ курских сел

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, произвести организованный вывоз людей необходимо из населенных пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка. К операции, добавил он, необходимо подключить военнослужащих, спасателей, медиков и волонтеров.
Ранее Хинштейн рассказал о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях.