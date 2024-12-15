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05:58, 15 декабря 2024Мир

Южная Корея заверила Байдена в сохранении альянса с США

Премьер Южной Кореи Хан Док Су заверил Байдена в сохранении альянса с США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер Хан Док Су пообещал президенту США Джо Байдену поддерживать и развивать альянс двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на «Рёнхап».

Он провел телефонный разговор с Байденом и отметил, что альянс Южной Кореи и США должен сохраняться и развиваться.

«Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев», — указал корейский политик.

Ранее сообщалось, что представители США и Южной Кореи выработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР, но не будут обнародовать его публично.

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