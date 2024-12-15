Южная Корея заверила Байдена в сохранении альянса с США

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер Хан Док Су пообещал президенту США Джо Байдену поддерживать и развивать альянс двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на «Рёнхап».
Он провел телефонный разговор с Байденом и отметил, что альянс Южной Кореи и США должен сохраняться и развиваться.
«Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев», — указал корейский политик.
Ранее сообщалось, что представители США и Южной Кореи выработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР, но не будут обнародовать его публично.