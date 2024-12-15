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07:13, 15 декабря 2024Мир

На Западе сыронизировали над Зеленским после его слов о Сирии

Журналист Боуз о готовности Украины помочь Сирии: диктатор Зеленский щедрый
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X сыронизировал над президентом Украины Владимиром Зеленским после его слов о готовности Киева помочь Сирии.

«"Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие", — диктатор Зеленский в щедром настроении», — написал он.

На фоне событий в ближневосточной стране украинский лидер поручил кабмину организовать поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.

Ранее газета The Washington Post (WP) заявила, что Украина поставляла боевикам исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) беспилотники для помощи в свержении лояльного России режима Башара Асада.

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