Названы причины отказов россиянам в шенгенских визах

В АТОР заявили, что страны ЕС изучают заявки россиян на шенген «под микроскопом»

Россиянам в последние годы стали чаще отказывать в выдаче шенгена из-за давления Брюсселя на страны сообщества и более тщательного рассмотрения заявлений на визу. Причины негативных решений по ним назвал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», — прокомментировал он, отметив, что влияние оказывается даже на страны, «готовые выдавать туристические визы россиянам».

К тому же, уточнил специалист, в визовых и консульских центрах активно пользуются возможностью проверять бронирования, «видеть, что билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены». «Процент рассмотрения заявлений "под микроскопом" растет», — констатировал замглавы АТОР.

По его словам, «россияне все еще любят Европу» и туристический поток туда растет, но при этом «предпосылок к улучшению ситуации нет». Речь идет только о надежде, что «туристический бизнес Евросоюза призовет власти к голосу разума, потому что российских туристов любят везде», в том числе за их щедрость, резюмировал Мурадян.

Ранее СМИ сообщали, что в январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз вырос в РФ на 35 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Также «Интерфакс» со ссылкой на данные АТОР писал, что российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы — в визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов, сократились и сроки оформления.

