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10:58, 15 декабря 2024Бывший СССР

На юге Украины повредили объект инфраструктуры

Мэр Николаева Сенкевич рассказал о повреждении объекта инфраструктуры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич рассказал, что объект инфраструктуры пострадал в результате взрывов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — написал в своем канале Сенкевич. По его словам, в результате происшествия получили ранения два человека, работавшие на объекте. Другие подробности случившегося он не привел.

Спустя час после первого сообщения глава города, расположенного на юге Украины, заявил, что коммунальные службы оценивают состояние расположенных рядом объектов. По словам Сенкевича, визуально повреждений не выявлено, но специалисты продолжают осмотр.

В ночь на 15 декабря жители Грозного в Чечне заявили о звуках взрывов, раздававшихся в городе. Свидетели указали, что до этого возник характерный звук беспилотника.

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