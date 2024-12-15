Очевидец рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

Очевидец рассказал РЕН ТВ, что танкер «Волгонефть-239» утонул из-за шторма

Танкер «Волгонефть-239» потерпел крушение в Керченском проливе из-за сильного шторма, начавшего «ломать напополам» судно утром. Соответствующий комментарий очевидца приводит РЕН ТВ.

«Второе («Волгонефть-212» — примечание «Ленты.ру») разломило спустя один-два часа после повреждения у «Волгонефти-239». Бак оторвался вместе с кормой», – цитирует телеканал своего собеседника.

Ранее СМИ сообщали, что корпуса обоих судов были повреждены волнами. По данным МЧС, 13 моряков с севшего на мель «Волгонефти-212» эвакуировали, еще одного спасти не удалось. Ведомство также уточнило, что «Волгонефть-239» лег в дрейф. Моряков с него тоже спасают.

Росморречфлот указывал, что, на терпящих крушение судах находились 29 человек. Предполагается, что танкеры перевозили более восьми тысяч тонн нефти и мазута. Прокуратура проводит по поводу происшествия.