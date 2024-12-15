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15:10, 15 декабря 2024Россия

Опубликован список моряков с севшего на мель танкера в Керченском проливе

РЕН ТВ опубликовал список моряков с севшего на мель танкера «Волгонефть-212»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Стало известно, кто именно находился на борту севшего в Керченском проливе на мель танкера «Волгонефть 212». Список моряков опубликовал телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, на потерпевшем крушение судне находились трое мотористов — Роман К., Сергей Г. и Данил С., трое матросов — Денис С., Александр М. и Алена Г., старший матрос Алексей А., электромеханик Владимир М., второй механик Роман Г., старший механик Алексей Т., а также повар Юлия Б. Капитаном судна был Леонид В., а его старшим помощником — Владислав А.

Ранее стало известно о 13 спасенных моряках с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров.

ЧП с танкерами в Керченском проливе произошло в воскресенье, 15 декабря. По данным Росморречфлота, на терпящих крушение из-за шторма судах находятся 29 человек. На помощь им были отправлены вертолет Ми-8 МЧС России и буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

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