Прихожан возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

СПЖ возмутился съемкам кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Союз православных журналистов (СПЖ) заявил о возмущении из-за съемок кулинарного шоу шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко в Киево-Печерской лавре. Об это сообщает РИА Новости.

Ранее 28-летний ресторатор поделился кадрами, на которых позирует у накрытого белой скатертью стола. При этом мужчина продемонстрировал перед камерой разнообразные блюда.

В православных сетях, как отметил союз, напомнили о том, что храм является местом, посвященном молитве и покаянию, а не пространством для развлечений. Также прихожане сочли произошедшее «пренебрежением религиозной традицией и святынями, оскорбляющее чувство верующих».

«Не молитва, а шоу», — написала епархия в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).