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18:39, 15 декабря 2024Бывший СССР

Протестующие в Грузии вновь перекрыли проспект Руставели

Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии протестующие против приостановки властями страны переговоров с Европейским союзом (ЕС) вновь перекрыли проспект Руставели и собрались у здания парламента. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, изначально протестные акции проходили в разных частях Тбилиси. Среди участников творческая молодежь, болельщики испанских футбольных клубов, прошла и акция грузин уроженцев Абхазии. Позже все они собрались в одном месте и направились к парламенту, перекрыв движение автомобилей на проспекте Руставели. Ситуация контролируется полицией.

14 декабря протестующие в Тбилиси потребовали показать диплом у единственного кандидата в президенты Михаила Кавелашвили.

Кавелашвили — экс-депутат и бывший футболист, игравший в разных советских командах, а также в национальной сборной Грузии. Он стал одним из главных инициаторов закона об иноагентах, который стал причиной массовых протестов по всей Грузии весной 2024 года.

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